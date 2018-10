FBrito: contra mitos, simplesmente a realidade

# mitos eleição 2018

Fernando Brito (tijolaço)

A conversa, agora, tem de ser objetiva.

Não adianta, a meu ver atacar Bolsonaro por ser “fascista”, ou dizer que ele votou contra isso ou contra aquilo. Se Bolsonaro tivesse votos por escolhas racionais, baseadas na sua trajetória parlamentar, teria hoje percentuais semelhantes aos do Cabo Daciolo.

Nada define melhor a campanha da extrema direita do que o apelido “Mito”.

É nisso que ela se sustenta e por isso é preciso demolir os mitos que levam alguém a escolher esta aberração, evidente que não com os que já se tornaram zumbis e perderam a capacidade de tudo, senão a de odiar.

Quais são os problemas do Brasil e de seu povo?

Os gays? Será que ele inventou a cura gay?

O seu filho brincando de boneca, a sua filha dando uns chutes numa bola de futebol, por conta de um “kit gay” que você nunca viu, senão na propaganda dele e de seus aliados?

O ridículo responde.

Ou será que o problema é não termos armas liberadas para “o cidadão de bem”defender-se dos bandidos? É? Você vai andar armado? Sua mulher e sua filha vão carregar uma pistola na bolsa? Vai ficar tranquilo com seu filho com um “trezoitão” no porta-luvas do carro?

O juízo responde.

Mas o problema não é o imposto que você paga? Bolsonaro vai acabar com o IPTU do prefeito e com o ICMS do governador? A CPMF do “Posto Ipiranga” é bonita e a antiga, que veio lá do Fernando Henrique, lembra, era feia?

Não, o problema são os políticos, que não fazem nada e ganham por todo lado? Mas vem cá, com 30 anos de mandato (dois de vereador e 28 de deputado), Bolsonaro o que é, senão um político? Se não se considerar os anos de aluno (o seu tempo de estudo conta para aposentadoria?), ele formou-se em 1977 e foi para a reserva remunerada em 1988. Se não me engana a aritmética, 11 anos apenas.

Bocão, né? De por no chinelo qualquer aposentadoria especial de deputado, que ele também vai levar.

Ah, é a “roubalheira do PT”? Ok, nem discuta, lembre que o PT está fora do governo há dois anos e meio e a suposta roubalheira continua. Ou será que parou e tudo vai bem na economia?

Se o PT voltar o Brasil vai virar “uma Venezuela”, certo? Por que? Quem está contestando a democracia e o voto senão quem diz que não aceita outro resultado das urnas senão a sua própria vitória?

Os petistas vão implantar o comunismo? Que mudança “comunista” foi feita no governo Lula? De confisco de dinheiro particular só vi, nos meus 60 anos, o de Collor.

Mas o que foi o governo Lula para você? Teve emprego? Teve melhoria do salário mínimo? Teve mais facilidade em colocar seu filho na faculdade? Comprou ou trocou seu carinho? Viajou mais de avião? Diminuíram os moradores de rua, estes que agora lotam as calçadas dos bairros de classe média?

Trate da vida real. Ela, a realidade, é a prova da verdade.

É a desfazedora de mitos.