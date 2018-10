Atrasado, MT divulga dados de emprego no Acre em 2017

# acre emprego rais

O Acre teve crescimento do estoque de empregos formais e chegou a 131.291 vínculos em 2017, aponta a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho. Foram 3.154 novas vagas, o que representa um aumento de 2,46%, em comparação com 2016.

Os setores com mais postos de trabalho preenchidos foram o de Administração Pública, que fechou o ano com 54.903 vínculos; Serviços, com 33.978 empregos; e Comércio (24.674).

A Rais é a base de dados mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. O documento é um dos mais importantes para as estatísticas brasileiras porque traz informações sobre todos os empreendimentos formais do país, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados.

A partir dos dados da Rais é obtido o perfil das empresas e dos trabalhadores brasileiros, que serve para a elaboração de políticas públicas de emprego do governo e para o pagamento de benefícios.