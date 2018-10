Os lobos já ameaçam…(psicóloga conta o que viu em seu consultório)

# lobos eleição 2018

Texto da psicóloga Silvia Bellintani, que narra fatos humilhantes que aconteceram em seu consultório…com um menino gay e uma menina hétero…

É para onde o Brasil vai caminhar se Bolsonaro vencer a eleição.

Vai caminhar para o abismo…

Está nas nossas mãos evitar esse abismo.

Leia e se indigne.

J R Braña B.



Não sejam cúmplices



Silvia Bellintani, psicóloga, em sua facebook

Eu poderia dizer que estou sem palavras pra descrever o que testemunhei no meu consultório. Mas tive o dever de encontrá-las pra não deixar que algo assim, gravíssimo, ficasse sem registro.

Foram duas situações, ambas na tarde de quarta-feira (3/10). Dois pacientes meus: um menino e uma menina. Ele, gay, 19 anos. Ela, hetero, feminista, 17.

Começo por ele, que entra sem dizer uma palavra e logo começa a chorar. Pergunto o que aconteceu e ele me diz, assustado, que foi abordado por um cara da faculdade com as seguintes palavras:

— E aí, seu viadinho de merda, já viu as pesquisas? Vai aproveitando até o dia 28 pra andar de mãozinha dada, porque quando o mito assumir, acabou essa putaria e você vai levar porrada até virar homem.

…

E depois a menina, que já entra chorando e me diz:

— Sil, me ajuda… não sei o que fazer… você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje… Eu tava na escola e fui pegar um livro no meu armário… Tinha uma folha de papel (e aí ela me mostra uma foto no celular, porque entregou a tal folha na diretoria) com esta mensagem aqui: “achou mesmo que era só sair gritando #elenão pra parar o bolsomito, feminazi??? perdeu, escrota!! e daqui a pouco você vai ter motivo pra gritar de verdade!!!”.

…

Perceber o pavor desses dois adolescentes me virou do avesso e despertou uma indignação difícil de descrever; escutei os relatos com a visão nublada pela fúria que senti, seguida por um desejo quase incontrolável de proteger os dois.

O cenário das eleições sequer foi definido, mas já encoraja o sadismo e promete ser palco do terror.

Fico imaginando o que vem pela frente.

A homofobia e a misoginia presentes nas ameaças sofridas por esses dois adolescentes são apenas duas amostras dentre tantas outras atrocidades que Bolsonaro, esse criminoso nazifascista, incentiva e legitima.

E, se você vota nele, é corresponsável: não apenas por essas, mas por todas as outras ameaças que ainda estão por vir.

Não há justificativa para um voto no Bolsonaro.

A menos que você seja fascista como ele — e aí OK, seu voto é compreensível, uma vez que você já é digno de abandono como projeto humano.

Agora, se esse não é o caso e você for apenas liberal ou conservador, tome vergonha nessa sua cara e escolha outro candidato. Ainda dá tempo de preservar alguma dignidade. Há várias opções interessantes que prometem a defesa do seu patrimônio sem contrapartidas humanas.

…

Um garoto de 19 e uma garota de 17.

Assustados, angustiados, ameaçados em sua integridade física e emocional.

E você, louvável cidadão de bem, subitamente politizado e que quer ver o Brasil “mudar de verdade”, será cúmplice do fascismo e de suas históricas atrocidades físicas e emocionais.

Hoje foram meus pacientes.

Amanhã poderão ser seus filhos.

Ou os filhos de parentes, os filhos de amigos ou amigos de seus filhos.

E tudo lindamente avalizado por vocês, honrados cidadãos de bem, heroicos defensores da pátria.

(*) Silvia Bellintani é psicanalista, psicóloga clínica e jornalista