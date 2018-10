# eleição 2018

Mesmo com o Ibope consagrando GladsonC com 54% como o provável vencedor no primeiro turno, Marcus Alexandre sai dessa campanha como um vencedor.

Com a Frente Popular vivendo seu ocaso, perder uma eleição nessas condições pode não ser o fim do mundo…

Marcus pode perder ganhando…

Sairá como a maior liderança do PT nesta campanha…

O futuro o chama…

J R Braña B.

