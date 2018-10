Marina no debate: pense numa figura humana ressentida…!

# marina eleição 2018

Marina se aposenta de ser candidata a presidenta no domingo (ela não chama presidenta porque isso lembra a Dilma, que a demitiu do governo Lula) e, esperava-se dela, pelo menos um esforço de simpatia no debate da globo.

Mas não: seu ressentimento contra o PT virou uma doença, é o que parece.

O Brasil indo pro fundo do poço, com a possibilidade Bozo, e Marina querendo que Haddad faça autocrítica dos governos do PT…

Marina, que foi ministra no governo do PT, tornou-se uma floresta amazônica (in)sustentável de ressentimento.

Nunca agregou politicamente…nunca foi capaz de juntar…por isso encerra sua corrida presidencial da pior forma possível.

A blablarina, hoje uma direitista assumida – não difere em nada do coringa e bizarro Álvaro Dias.

Eu iria fazer essa pergunta ao Bolsonaro, mas ele mais uma vez amarelou….DebateNaGlobo #Vote18 pic.twitter.com/1c1ykYFrh5 — Vote 18 – Marina Silva (@MarinaSilva) 5 de outubro de 2018



J R Braña B.