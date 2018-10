# eleição 2018 sena

Em Sena Madureira as lideranças da Frente Popular já não escondem mais que estão somente na campanha de Marcus Alexandre (governo) e Jorge Viana (senado).

O clima com Ney Amorim (senado) não existe mais…azedou!

Na verdade, desde o começo foi complicado a relação.

Segunda-feira, ou já no domingo à noite – o tamanho do prejuízo do armazém estará bem claro.

(colaboração de SM)