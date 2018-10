Eleição 2018: oestadoacre apóia Marcus Alexandre

# eleição 2018 acre

Mesmo as pesquisas mostrando o candidato do PT/FP em segundo lugar, oestadoacre vem de público afirmar que apóia institucionalmente para o governo do Acre o nome de Marcus Alexandre.

Ao contrário do restante da mídia do Acre, que finge ser neutra, mas apóia e faz campanha para seu candidato, oestadoacre não esconde, pois entende que não existe neutralidade na imprensa…quem afirma o contrário está mentindo e sendo desonesto com seus leitores…

oestadoacre apoia Marcus Alexandre para governador…

Para presidente defendemos os nomes de Haddad, Ciro e Boulos…que poderiam ser um só.

Porém compreende, democraticamente, que todos têm o direito de escolher quem melhor lhe representa.

E viva a Democracia! (que precisa ser fortalecida no nosso país)

J R Braña B.