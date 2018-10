# eleição 2018

Quase finalizada a apuração no Acre, Gladson Cameli (aqui neste blog conhecido como GladsonC) é eleito governador do Acre com mais de 53% dos votos.

Marcus Alexandre, do PT, obteve 34,%.

Para o senado, Petecão e Márcio Bittar são eleitos senadores.

O blog segue falando dos resultados eleitorais…

Siga a apuração completa

J R Braña B.