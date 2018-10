243 mil: Petecão teve mais votos que GladsonC para o governo

# petecão acre

Petecão é o recordista de votos para uma eleição ao senado no Acre.

Há oito anos ele obteve 31% (199.004) dos votos e ficou em segundo…

Desta vez, o senador do PSD, obteve um percentual menor (30,7%) porém com um número maior de votos (243.727), o mais votado de todos no Acre.

Eleito para o governo a partir de 1º de janeiro, GladsonC obteve 53,71% (223.993)

MBittar, em segundo para o senado, ficou com 23,27% (184.736), segundo o TRE, com 99,84% dos votos apurados.

Antes publicamos…:

