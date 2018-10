Meyre Serafim foi eleita por seus próprios méritos

# sena meyre

Meyre Serafim, mulher do prefeito Mazinho, é a deputada estadual eleita mais votada do Acre com 2,44% (10.349) dos votos válidos.

Claro que é uma vitória política de Mazinho, que brigou com meio mundo nessa campanha para indicá-la suplente do senador eleito MBittar.

Porém, a eleição de Meyre para a Aleac é mérito dela própria…

Ninguém tem essa quantidade de votos num município como Sena se não tiver empatia com a população.

É reconhecida em Sena como uma mulher simples, carismática, gentil e de diálogo com as pessoas.

No entanto, a nova deputada eleita por Sena terá uma tarefa árdua e uma grande responsabilidade com o município, que, tradicionalmente, tem problemas de representação na Assembleia.

Meyre pode desempenhar um bom papel em benefício de Sena…(o governo será aliado).

É o que este blog espera.

J R Braña B.