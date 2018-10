Povo brasileiro vai começar a saber quem é Bolsonaro (a partir desta sexta)

# eleição haddad brasil

Expor Bolsonaro para que o eleitor conheça quem de fato é o candidato a presidente das forças mais atrasadas do Brasil….mostrá-lo à sociedade!

Haddad é o candidato do centro, do equilíbrio, da civilidade, do progresso, da inclusão, do emprego…da democracia…

O Brasil, a partir desta sexta, vai saber quem é Bolsonaro.

Vinte e oitos anos de mandato de deputado federal e produção em benefício da população zero…

Sempre votou contra os trabalhadores…sempre!

Odeia o nordeste, as mulheres, os índios, os negros, os gays e até os religiosos (embora fale de Deus para enganar os incautos)

Seu lema é ‘Deus acima de tudo’ (o mesmo lema de Hitler para ludibriar o povo alemão…Gott über alles)

Que todos prestem atenção no programa de tv do Haddad.

Livrar o país do terror político, representado por Bolsonaro, e garantir os direitos assegurados na Constituição devem ser a meta de todos os democratas.

J R Braña B.