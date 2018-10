Ex-Pink Floyd: um pouco de Roger Waters (ele critica Bolsonaro em show) (a,v)

# roger waters brasil

No Show que fez em São Paulo Roger Waters, artista britânico, se posiciona contra o candidato Bolsonaro….

Uma parte dos fãs o aplaudiu e outra o vaiou…

Os bolsominions que curtiam Pink Floyd/Roger Waters nunca se preocuparam em saber o que dizia as letras de suas músicas…

E as letras, quase todas, são de protesto em defesa da vida, da liberdade, dos direitos individuais…contra o fascismo…

Como esse clássico que você vai ouvir aí embaixo do Pink Floyd com Roger Waters ainda no grupo…

Another Brick In The Wall (mais um tijolo no muro) que mostra a repressão e modo autoritário como são tratados os estudantes e as crianças.