Ainda há tempo de evitar o mal (assista)

# brasil nazismo

Até a globo, que no fundo, no fundo torce por Bolsonaro, porque não mexerá nos seus privilégios, parece ter medo de um eventual governo do capitão…

Ta com medinho? Fica não, podemos resolver isso nas urnas.

Empresários que apoiaram o golpe de 64 construíram grandes fortunas

Quem patrocina o Bozo? Oras, o agronegocio, industria da bala, anônimos, essas 300 células nazistas….e Deus sabe la quem mais. pic.twitter.com/F2Sgb7ywn2 — Antifascista (@sandracantii) 14 de outubro de 2018

