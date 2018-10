Barça repreende Ronaldinho: ‘Defendemos valores democráticos’

# barcelona españa

O clube Barcelona, um dos mais importantes do mundo, retirar de Ronaldinho Gaúcho o título de embaixador azulgrano.

Como se sabe, o ex-craque apóia o ultradireitista Bolsonaro.

Em seu site o Barça escreveu:

Barcelona, 16 oct (EFE).- El FC Barcelona anunció que “observará con atención” cómo evoluciona el apoyo explícito que ha dado el embajador del club y exjugador barcelonista Ronaldinho Gaúcho al candidato a la presidencia de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que se ha significado por manifestaciones de tinte homófobo.

(Vamos observar com atenção o comportamento de Ronaldinho, como evolui…)

“Defendemos valores democráticos que no coinciden con su discurso y no compartimos en absoluto sus ideas”, aseguró el portavoz de la entidad barcelonista, Josep Vives, sobre Bolsonaro.

(Defendemos valores democráticos que não coincidem com as idéias e discurso de Bolsonaro), disse o porta-voz do Barcelona.

Ao contrário do Brasil, onde os clubes geralmente ficam em cima do muro e não se posicionam, na España os clubes e jogadores, tomam partido…Exemplo: Piquet, catalão que joga no Barça, defende a independência da Catalunha da España.

