Que papelão do irmão de Ciro Gomes, o Cid (assista)

# eleição 2018

Cid Gomes, eleito senador, perde as estribeiras com militantes do PT no Ceará…

Os Gomes queriam que o PT abrisse mão de ter candidatura a presidente e apoiasse direto o Ciro…

Por qual motivo…?

É um direito de qualquer partido ter candidato…

Tanto, que o PT está no segundo turno…

Ah, mas vai perder feio, diz Cid Gomes aos jovens do PT cearense…

Pode perder porque gente como ele, Ciro, Marina, FHC e outros não compreendem (na verdade compreendem, mas por inveja lavam as mãos) que o problema não é o PT…o problema, muito pior, será Bolsonaro presidente.

Cid fez papelão para um político experiente frente aos jovens militantes…

Claro, ele não é El Cid, o guerreiro castellano.

J R Braña B.

