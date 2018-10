Sena: intervenção no hospital do município

# sena hospital

Antônia Gadelha, que já foi diretora da unidade volta assumir interinamente o hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Esta semana o governo exonerou os diretores em ato publicado no D.O do estado.

Embora evitem falar, trata-se de uma intervenção na unidade de saúde estadual do município.

-O hospital tava uma bagunça…servidores faltando ao trabalho…além do problema de água que vinha tendo e afetando a rotina da unidade – disse uma fonte ao blog.

A interventora deve ficar até a semana que vem, quando o secretário de saúde deverá definir a nova direção do hospital de Sena.

Em tempo: a direção do hospital de Sena é disputada a tapas por grupos políticos locais…não será diferente a partir de janeiro com o próximo governo.

(colaboração de SM)

