Petecão: bancada e prefeitos se reúnem amanhã para definir recursos

# petecão bancada

Todos os prefeitos dos municípios devem participar do encontro com a bancada federal na sede da Amac (Associação dos Municípios do Acre)

O coordenador da bancada federal acreana no Congresso Nacional, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), convocou para a o próximo dia 18 de outubro, às 15h30min, na sede da AMAC, em Rio Branco, reunião com deputados e senadores para definirem a destinação das emendas de bancada que serão investidas no Acre no próximo ano.

A bancada deverá apresentar até 15 propostas de emendas ao Orçamento da União de 2019, sendo que seis iniciativas são de execução obrigatória por parte do governo federal.

Petecão alerta para a necessidade de que as sugestões dos projetos sejam encaminhadas antecipadamente para o seu gabinete. “Como o frio é grande e o cobertor é curto, é importante que todas as demandas sejam encaminhadas ao meu gabinete a fim de que possamos ter uma discussão democrática das propostas”, informou o parlamentar.

Segundo Petecão, a realização da reunião em Rio Branco possibilita a participação de prefeitos e demais autoridades interessadas. “Consultei todos os senadores e deputados federais, e por se tratar de assunto relevante para o nosso Estado, optamos em realizar a reunião em Rio Branco”, concluiu.