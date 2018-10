Sena: Daniel Herculano poderá ir para a Sesacre?

# sena governo

O atual secretário municipal de saúde de Sena Madureira poderá aparecer, a partir de janeiro, no time do primeiro escalão do futuro governo GladsonC.

Poderá…

Daniel Herculano (Danielzinho), talvez o secretário de maior proximidade e confiança do prefeito Mazinho – pode ser deslocado para a Sesacre (a secretaria de saúde do estado).

Isso (a indicação de alguém de Sena para a Sesacre) seria bom para o município, mas ainda é pouco…muito pouco!

Em tempo: Sena Madureira, como este blog já mostrou – foi quem deu a maior vitória para GladsonC (65%) e terá todas as condições de exigir politicamente que o município seja visto pelo poder central.

Em tempo 2: politicamente, o prefeito e os deputados eleitos pela cidade, aliados de GladsonC, precisam aproveitar e mudar Sena Madureira (com investimentos econômicos e sociais)

Em tempo 3: se a cidade (seus políticos, os ligados ao futuro governador) não entenderem isso…

Em tempo 4: este blog sempre disse que Sena não participa da agenda de decisões do Acre (não tem voz alguma etc…)…Agora poderá ter se seus políticos (MDB e PP especialmente) enxergarem um palmo diante do nariz.

Em tempo 5: este blog seguirá sendo vigilante dos interesses de Sena no próximo governo…

J R Braña B.