# eleição brasil

Título de editorial do NYT, um dos principais jornais do mundo, sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro vir a ser presidente do Brasil.

Editorial escrito pela direção/conselho (board) do jornal norte-americano.

A pouca luz na escuridão é um aviso….

Como diz Leonard Boff, vem aí ‘uma noite sem fim.’

‘Triste escolha do Brasil’ (Brazil’s sad choice)

