Filho do ‘mito’ desafia Supremo Tribunal Federal (só no Brasil!) (v)

# brasil stf

Como diz Mino Carta, nossa ignorância já produziu muitos políticos desprezíveis….e parece que não nos cansamos, né? – J R Braña B.

Filho do ‘mito’ diz que 1 cabo e 1 soldado bastam para fechar o STF. Veja

Por Fernando Brito (tijolaço)

Inacreditável, mesmo nestes dias em que a gente não duvida de mais nada, o vídeo postado pelo Diário do Centro do Mundo ( que reproduzo ai final) no qual o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, diz que, no caso do Supremo Tribunal Federal impugnar a candidatura de seu pai por algum financiamento irregular de campanha, poderiam fechar o STF apenas “com um soldado e um cabo, sem querer desmerecer o soldado e o cabo”.

-Se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, “recebeu uma doação ilegal de R$ 100 do José da Silva, impugna a candidatura dele”. Ei não acho isso improvável, não, mas aí vai ter de pagar pra ver. Será que eles vão ter esta força mesmo? O pessoal até brinca lá (lá, onde?): se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe lá, manda um soldado e um cabo – não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não”.

Bolsonaro filho pergunta “o que que é o STF?”. “Tira o poder da caneta de um ministro do STF, o que ele é na rua?”

– Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor do ministro do STF?(bate palmas). Milhões na rua, gritando “solta o Gilmar, solta o Gilmar…”? Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que deve gozar de imensa credibilidade entre os senhores (da platéia).

No trecho final, ele dá mostras do que pretendem (é manchete de hoje do Estadão) ao enfiarem Sérgio Moro no Supremo:

– É igual soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele. Por que? Porque o Moro está com moral pra cacete. Você vai ter de ter um culhão filho da puta pra conseguir reverter uma decisão dele. Quero ver quem vai dar o contrário…

Estarrecedor, mas parece que já escolheram o cabo que vão mandar para cumprir a “missão” de fechar o STF.

O vídeo publicado pelo DCM com o filho do Bolsonaro