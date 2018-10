Gov eleito do Acre pede voto para Bolsonaro (assista)

# gladsonC bolsonaro

GladsonC faz a sua parte e defende o seu candidato a presidente…estranho é não ver os líderes do outro lado fazendo o mesmo, defendendo o voto em Haddad.

De vez em quando tenho a impressão que governador eleito do Acre não está compreendendo o que está acontecendo – e o que poderá acontecer com o país caso o seu candidato vença as eleições.

-Domingo vamos de Bolsonário – pronuncia o governador eleito GladsonC.

É um direito democrático de GladsonC.

Em tempo: em São Paulo, mesmo perdendo as eleições, Eduardo Suplicy está nas ruas pedindo votos para Haddad.

Em Paris, Ciro Gomes diz que está muito cansado e que o Brasil está doente. Aqui no Brasil, temos Erundina, 83 anos, lutando como se tivesse 21. Aqui no Brasil, temos Suplicy, que mesmo perdendo a eleição numa possível fraude, não se deixa abalar e tá na rua panfletando. pic.twitter.com/H2UBcqxGHM — Dvd 1⃣3⃣ (@daviralb1) 22 de outubro de 2018

J R Braña B.