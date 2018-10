JV ficha-limpa, junte os cacos que o Acre vai precisar! (v)

# jv ficha-limpa

JV Ficha-Limpa

Nesta terça-feira (23), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal tornou em definitivo o senador Jorge Viana inocente das acusações sobre prestações de contas vinculadas à eleição de 2010…

(…)

“Pena que isso veio depois da eleição; pena que veio depois de mais de um ano da morte do meu pai. Mas isso vale para os meus netos, para as minhas filhas, todos da minha família, especialmente os amigos e o povo acreano. Nunca precisei de mandato para me proteger”, declarou o parlamentar.

(…)

“Está havendo muita manipulação de informações. No meu caso, fico triste de ver que adversário usaram fake news durante toda a campanha, versões falseadas para atingir a minha honra, especialmente junto a uma nova geração de acreanos que não conhece a minha história política de verdade.

(…)

Assista discurso abaixo:



Em tempo: JV, seu tempo de ajudar o Estado ainda não findou…mesmo sem mandato a partir do próximo ano (31/01/19) é preciso reunir forças (e os cacos) para seguir adiante…o Acre vai precisar.

J R Braña B.