# sena rivaldo severo

Rivaldo Severo, diretor da Difusora de Sena Madureira, fez um desabafo na emissora, num programa de um colega, e disse que será o diretor até o dia 31 de dezembro, à meia-noite.

Em tempo: quem está entrando no governo ou assumindo (a partir de janeiro) cargos precisa agir com serenidade e buscar acalmar as coisas…começar acirrando não dá certo.

Ouça Rivaldo Severo, que segurou essa peteca por longos oito anos.