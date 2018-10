Petecão fica em Sena dois dias e alunos pedem piscina olímpica (f,v)

# petecão sena

No final do post, o peru do goleiro Carlinhos Batista (assista)

O senador reeleito Sérgio Petecão (PSD) está em Sena Madureira desde ontem, quinta-feira, segundo ele, agradecendo ainda os votos recebidos no município…ele obteve 32,97% da votação traduzidos em 12.205 votos, o mais votado entre os candidatos ao senado.

-Vim agradecer os votos recebido em Sena, que sempre me dá muita alegria com sua votação…E quero retribuir ainda mais – disse Petecão ao blog.

Na agenda, Petecão reuniu com políticos locais e populares na câmara e também visitou uma escola de ensino médio (estadual), a Dom Julio Matioli, onde recebeu um documento que pede que o parlamentar indique recursos por meio de emendas para a construção de uma piscina olímpica.

-Recebi o pedido e vou fazer todo esforço em Brasília para conseguir atender esse pedido dos alunos e da direção do Dom Julio, prometeu o senador.

Em tempo: Petecão foi a Sena Madureira na quinta-feira, passou o dia inteiro em agendas, saiu à noite em locais conhecidos da cidade e só retorna a Rio Branco nesta sexta…parece normal, mas são raros os políticos com mandato ou sem mandato no Acre que pernoitam em Sena Madureira…Normalmente, Sena serve apenas como Pit Stop.

Em tempo 2: nesta manhã de sexta, o senador inaugurou, em companhia do prefeito Mazinho, uma quadra sintética que foi construída com emendas de sua autoria para o município.

Gol de Petecão e o peru do goleiro Carlinhos Batista

Como nos velhos tempos, Carlinhos leva um frangaço…

Assista:

(colaboração de SM)