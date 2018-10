Vida real: SPC: cresce 9% índice de empresas encalacradas em dívidas

# empresas cndl spc

Número de empresas inadimplentes no país cresce 9,39% em setembro, aponta indicador CNDL/SPC Brasil

Maior parte das empresas devedoras atua no comércio, que devem, principalmente, para empresas do ramo de serviços. Recuperação de crédito da pessoa jurídica cresce 3% no acumulado em 12 meses

O número de empresas com contas em atraso e registradas nos cadastros de devedores acelerou no último mês de setembro e apresentou alta de 9,39% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O avanço no volume de empresas devedoras foi puxado, principalmente, pela região Sudeste, cujo crescimento foi de 17,16% na comparação anual. Nas demais regiões também houve alta na quantidade de empresas inadimplentes, mas em patamares menores: 4,60% no Sul; 4,38% no Centro-Oeste; 2,78% no Nordeste e 1,83% no Norte.

Os dados são do Indicador de Inadimplência da Pessoa Jurídica apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

(…)