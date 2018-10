Projeto Cidadão: coragem tem Feijó que começa agendar casamentos

# feijó casamento

Feijó, município do Acre, dá demonstração de que não está preocupada com a eleição de Bolsonaro: hoje começa marcar dezenas, talvez centenas de casamentos na cidade por meio do projeto cidadão, do Tribunal de Justiça.

As inscrições para o Casamento Coletivo pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), no município de Feijó, iniciam nesta segunda-feira (29). Os interessados em oficializar a união devem procurar o Cartório da cidade até o dia 8 de novembro, das 8h às 16h, com os seguintes documentos:

(…)