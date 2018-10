Sem campanha Haddad é humilhado no Acre [Jordão e S. Rosa salvam] (confira)

# haddad eleição

Deu trabalho até a madrugada…mas tinha que ver município por município para dar uma opinião sobre a votação de Haddad no Acre.

Os únicos dois municípios do Acre onde Haddad obteve mais votos que Bolsonaro foram Jordão e Santa Rosa do Purus.

Rio Branco deu, a exemplo do Estado em relação ao país, a maior derrota a Haddad e, consequentemente, a maior vitória a Bolsonaro.

Conclusão elementar sobre os números abaixo:

No Acre não houve campanha para Haddad…alguns poucos municípios, isoladamente, é o que se constata pelos números, foram às ruas disputar votos para Haddad.

Sem conversa e campanha de rua fica difícil ganhar votos…

Mesmo com intensa campanha podia até não vencer, provavelmente não – mas não haveria uma derrota tão acachapante como houve no Acre do candidato do PT.

Imagina Haddad tivesse vencido a eleição com esta votação no Acre…quem se atreveria a ir pedir cargos federais em Brasília, hein?

Confira abaixo o resultado do esforço de procurar e anotar município por município as respectivas votações de Haddad e Bolsonaro.

Agora tá fácil…é só conferir abaixo e compartilhar o post com seus amigos e formar uma opinião.

Jordão (houve campanha para Haddad)

Haddad (50,72%)

Bolsonaro (49,28%)

Santa Rosa (houve campanha para Haddad)

Haddad (53,51%)

Bolsonaro (46,49%)

Manoel Urbano (desgaste do prefeito reduziu derrota de Haddad)

Bolsonaro (58,38%)

Haddad (41,62)

Sena Madureira (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (76,46%)

Haddad (23,54%)

Bujari (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (78,59%)

Haddad (21,41%)

Feijó (houve campanha para Haddad)

Bolsonaro (54,50%)

Haddad (45,50%)

Taraucá (houve alguma campanha para Haddad)

Bolsonaro (61,15%)

Haddad (38,85%)

Cruzeiro do Sul (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (79,94%)

Haddad (20,06%)

Mâncio Lima (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (69,12%)

Haddad (30,88%)

Porto Walter (houve alguma campanha para Haddad)

Bolsonaro (61,10%)

Haddad (38,90%)

Rodrigues Alves (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (73,90%)

Haddad (26,10%)

Marechal Thaumaturgo (houve campanha para Haddad)

Bolsonaro (50,97%)

Haddad (49,03%)

Porto Acre (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (77,64%)

Haddad (22,36%)

Rio Branco (capital) (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (82,77%)

Haddad (17,23%)

Sen Guiomard (Quinari) (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (80,69%)

Haddad (19,31%)

Capixaba (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (78,20%)

Haddad (21,80%

Xapuri (houve alguma campanha para Haddad)

Bolsonaro (59,18%)

Haddad (40,82%

Brasileia (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (73,08%)

Haddad (26,92%)

Epitaciolândia (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (75,62%)

Haddad (24,38%)

Assis Brasil (houve alguma campanha para Haddad)

Bolsonaro (58,43%)

Haddad (41,57%)

Plácido de Castro (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (78,05%)

Haddad (21,95%)

Acrelândia (zero campanha para Haddad)

Bolsonaro (79,89%)

Haddad (20,11%)

Que surra humilhante nas urnas, hein!?

Agora é respeitar o resultado e preparar a resistência contra esse governo que não será bom para o povo…tenham certeza disso!

J R Braña B.

