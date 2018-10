Aposentadoria de Temer/Bolsonaro: modelo chileno onde os idosos se matam (v)

# aposentadoria brasil

O presidente eleito Bolsonaro e o impostor do Temer estão em parceria para o mais breve possível tocar o projeto de acabar com a previdência pública.

Duvido que vão mexer nas aposentadorias dos juízes e do Exército…duvido!

Eles (Temer e Bolsonaro) querem o modelo chileno, onde os bancos dominam tudo e ganham rios e mares de dinheiro vendendo planos de aposentadoria….

Resultado: idosos no Chile, sem condições de ter uma vida digna, muitos deles, se matam…há um surto naquele país…no Brasil será pior…

É o que denuncia o deputado Paulo Pimenta, do RS.

Consórcio Temer e Bolsonaro quer ACABAR com a previdência pública no Brasil e nós não vamos deixar! “Reforma da previdência” é o nome fantasia para implantarem aqui o modelo maléfico do Chile, da previdência como um negócio, o que tem causado um surto de suicídios de idosos pic.twitter.com/iTAodansIJ

