Mesmo em fim de mandato JV ajuda prefeitos com recursos (f)

O senador Jorge Viana recebeu em seu gabinete durante toda a última terça-feira (30) prefeitos de diversos municípios do Acre para discutir a destinação de emendas individuais no Orçamento Geral de 2019. Representantes de diferentes forças partidárias solicitaram ao senador recursos para infraestrutura, saúde e educação.

O valor total das emendas para 2019 é de R$ 15,4 milhões, sendo que metade desses recursos deve ser destinada para a área da saúde. A maioria dos prefeitos apresentou pedido de emendas para compra de equipamentos, além de investimentos em infraestrutura, como recuperação de espaços públicos e recuperação de calçadas e vias urbanas.

-As portas vão estar sempre abertas. Nessa reta final de mandato, não vou levar em conta o resultado das eleições, mas meu amor pelo povo do Acre (Jorge Viana)

