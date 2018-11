Agora a CPMF é boa (vocês foram avisados empresários!)

# cpmf

No primeiro ano do governo Lula eles (PSDB, Bolsonaro e os seus) acabaram com os recursos da CPMF (recursos para saúde) com o objetivo de prejudicar o PT à época.

Agora o presidente eleito, seu principal assessor, Paulo Guedes, já dá como certo em recriar o imposto que,em tese, é justo para especialmente pegar sonegadores, mas por que só agora…quando não se tem mais um governo trabalhista no poder?

Que coerência desses aí abaixo, que agora são a favor….!

O Bolsonaro vai trazer de volta o CPMF…E o pato amarelo da FIESP,, vai voltar?

E a campanha Xô, CPMF, vamos ver de novo nas TVs? pic.twitter.com/fmMtrLmIQ6 — ℋeℓeηαSthephanowitz™ (@Helenasth) 2 de novembro de 2018

