Na Alemanha é obrigado aula de educação sexual desde o ensino primário

# educação sexual

Aqui no Brasil a mentira do kit gay nas escolas ajudou a decidir a eleição…

Na Alemanha uma candidatura como a do capitão dificilmente teria adesão popular…

Porque lá aula de educação sexual é normal e os pais que ousarem impedir que seus filhos assistam são punidos….

A DW, agência pública de comunicação alemã, explica melhor:

[Coluna] “Na Alemanha, as aulas sobre educação sexual começam já no ensino primário, e são obrigatórias em todos os estados do país. Pais que impedem presença dos filhos podem ser punidos.” https://t.co/wdBScicgMa

— DW Brasil (@dw_brasil) 2 de novembro de 2018