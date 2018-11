Petecão: ‘Municípios terão mais 14 milhões em recursos’

# petecão recursos

O senador Sérgio Petecão (PSD) e a bancada federal do Acre e de outros Estados da região Norte conseguiram evitar o cancelamento de mais de R$ 155 milhões em emendas para investimentos nos municípios do Norte que não conseguiram cumprir a meta de limite de gastos com despesas de pessoal.

No Acre, o valor da perda atingiria R$ 14,245 milhões, afetando os municípios de Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard.

-Felizmente, conseguimos reverter a situação, fizemos uma pressão grande junto ao Ministério inclusive alertei que não apresentaria mais emendas ao Calha Norte e que sugeriria aos demais parlamentares das bancadas que também não o fizesse caso eles não se retratasse – disse Petecão

