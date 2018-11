Bolsonaro nem assumiu e Brasil já contabiliza prejuízo (confira)

# brasil bolsonaro

Primeiro, a Alemanha (maior cliente do Brasil na Europa) pôs em quarentena os negócios com o Brasil por conta da eleição de Bolsonaro…Quer ver como vai se comportar o capitão.

Dois, a China (maior cliente do Brasil no mundo) mandou avisar que o Brasil pode sofrer grandes prejuízos se o presidente eleito começar com onda ideológica na área comercial…

Três, como disse o futuro superministro do capitão, Paulo Guedes, o ‘Mercosul não será prioridade’…A Argentina é o segundo cliente no mundo que mais compra do Brasil.

Quatro, o capitão avisou que vai mudar a Embaixada do Brasil em Telaviv para Jerusalém…fazendo coro com Trump e o Guatemala…Resultado: os árabes, o segundo cliente em proteína animal do Brasil, já avisaram que os negócios vão reduzir…consequência para as empresas brasileiras…sem falar no Hamas, que passa a enxergar o Brasil.

E quinto, o Egito cancela um encontro com o chanceler brasileiro, o tucano Aloísio 500 mil Nunes (segundo PHA) exatamente porque Bolsonaro promete mudar a embaixada para Jerusalém, onde nem a ONU reconhece essa cidade como capital de Israel.

Bolsonaro nem assumiu e já mostra como será seu governo…ou desgoverno.

Em tempo: para completar chamou hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de comunista…é a piada do ano.

J R Braña B.

Abaixo veja mais uma trapalhada de um governo que ainda não é governo…

A pouca vergonha, a desfaçatez,

a mentira. E ninguém se indigna,

