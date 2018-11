Há coisa pior que transição entre governos que não se suportam?

# transição acre gov

Para quem tá saindo, então! – J R Braña B.

-Nós precisamos liberar a administração para a nova gestão, então é de praxe a exoneração de cargos para serem entregues livres. Estamos num processo que algumas atividades do governo já estão encerradas ou em diminuição, por isso estamos antecipando para que mais cedo possamos concluir a atividade de fechamento – (Márcia Regina)

–Antes do início do processo de transição já trabalhamos com alguma coleta de dados com nosso pessoal técnico e temos algumas informações extraoficiais que iremos esperar por parte da gestão atual para que possamos nos manifestar – (futuro chefe da Casa Civil José Ribamar.)