Banco do Brasil pode virar Bank of America (live Brazil!)

Os servidores do Acre vão receber em dólares?

Equipe de Bolsonaro pensa em fusão do Banco do Brasil com Bank of America

Entre as muitas ideias do economista Paulo Guedes para tornar a economia brasileira mais aberta e liberal está propor uma associação do maior banco brasileiro com o líder do setor bancário norte-americano.

O Banco do Brasil e o Bank of America poderiam se fundir ou fazer 1 acordo operacional para operarem juntos.

(…)

Em tempo: prepare-sem, servidores do Banco do Brasil!

Em tempo 2: Paulo Guedes, um dos Chicago Boys do Pinochet, pensa que o Brasil é o Chile.

Em tempo 3: Banco do Brasil, BNDES e Caixa têm fundamental importância em governos trabalhistas que pensam o social (ajudam a desenvolver o país…em governos ultraliberais que não pensam em pessoas esses bancos são desmontados de propósito)

Em tempo 4: Live Brazil!, diria seu Napoleão, em priscas eras no principado de Sena.

– J R Braña B.

