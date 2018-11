Presidente da Aleac fora do PT: partido não se renderá

# pt acre

O PT deve receber nesta quinta o comunicado do deputado e presidente da Assembleia Legislativa (Ney Amorim) de desfiliação do partido….a notícia tá no ac

Sem novidades o fato em si…

It was written…

É apenas mais um capítulo da história do Partido dos Trabalhadores no Acre e da necessidade de um recomeço e volta às origens populares…(necessidade de toda a esquerda).

Outros vão sair ainda e, já, já – aparecerão ao lado dos futuros plantonistas do poder…

O Acre precisa e precisará do PT, que não sucumbirá nem se renderá, como alguns tolos imaginam.

Isso, no entanto, não exclui nem anula os erros cometidos pelo partido/governo no Acre.

O PT não é – e nunca foi – um partido de aluguel.

J R Braña B.

