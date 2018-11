Petecão: 3,5 milhões para pavimentação em Rio Branco

# petecão recursos

GabParlamentar

O coordenador da Bancada do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta quinta-feira (08) o pagamento de mais de R$ 3 milhões (R$ 3.513.382,00) para obras de drenagem e pavimentação na capital acreana.

Os recursos foram viabilizados, em 2016, junto ao Programa Calha Norte, que totalizam quase R$ 9 milhões para Rio Branco.

Do valor total, R$ 3,783 milhões serão investidos em drenagem na Avenida Getúlio Vargas e na Rua Beija-Flor, que também será pavimentada. Com isso, o Bairro Calafate será interligado com a via Dias Martins, uma importante saída para diversos locais da cidade.

O restante da verba, no valor de R$ 5 milhões, será investido na pavimentação que interligará o Loteamento Praia do Amapá à Via Verde, cuja extensão é de 1.102 metros. Além disso, será executada a pavimentação de via que liga o Bairro Belo Jardim ao Loteamento Canaã (Rua São José/Judia), com extensão de 2.740 metros, localizadas no Segundo Distrito da Capital.

Para Petecão, a liberação da parcela é fruto da mobilização de todos os membros da Bancada, deputados e senadores, que, ao longo dos anos, permaneceu unida, indiferente de bandeiras partidárias.

(…)

