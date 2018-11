Aeroporto de Rio Branco: 19 anos (200 mil passageiros até setembro)

# aeroporto rio branco

O Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácido de Castro (AC) comemora 19 anos em operação, no próximo sábado (17/11), com ações de saúde para passageiros e funcionários do terminal. Serão oferecidos gratuitamente, na quarta-feira (14/11), testes rápidos de hepatites B e C, sífilis e HIV. Haverá ainda aferição de pressão arterial e aplicação de vacinas contra tétano, hepatite B, febre amarela e gripe. A iniciativa será realizada das 8h às 12h, em parceria com o SESC e a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco.

Em outra frente, o aeroporto completa mais um ano com uma série de melhorias implementadas aos viajantes. No primeiro semestre de 2018, o terminal teve sua capacidade aumentada de 1,2 milhão para 2,4 milhões de usuários por ano, com a conclusão das obras de reforma, ampliação e modernização da área do terminal, que ficou quase três vezes maior, passando de 4,6 mil m² para 12,8 mil m².

O resultado foi o aumento no nível de conforto aos usuários, com escadas rolantes, novos elevadores e esteiras de bagagem, melhorias na acessibilidade em banheiros e fraldários, acessos de interligação ao pátio e climatização. Houve, também, a modernização dos sistemas eletrônicos de som, vigilância, detecção e alarme contra incêndio e informativo de voos. O investimento total foi de R$ 43,2 milhões.

Localizado a 18 km do centro da capital acreana, o terminal atende à aviação doméstica, internacional, geral e militar, com operação de companhias aéreas regulares e de táxis aéreos. O aeroporto foi inaugurado em 1999, após a devolução da área do antigo terminal aeroportuário da cidade, sendo batizado com o nome do coronel José Plácido de Castro, político e militar brasileiro que liderou a Revolução Acreana contra o domínio da Bolívia na região.

Operam atualmente no Aeroporto de Rio Branco as empresas Gol e Latam, com voos para Brasília (DF), Porto Velho (RO), Manaus (AM) e Cruzeiro do Sul (AC). Em 2017, o aeroporto recebeu 345.079 passageiros, cerca de 945 pessoas por dia. Já em 2018, até o mês de setembro, 200.184 viajantes passaram por lá.

