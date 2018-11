Luz Para Todos completa 15 anos (acabou no Acre?)

# lua para todos sena

No dia 11 de novembro de 2003 o presidente Lula lançava o programa Luz Para Todos, que iluminou o interior do Brasil e, no Acre, chegou em comunidades remotas.

Em Sena Madureira, um dos municípios mais beneficiados, comunidades da zona rural pedem a continuação do benefício social do governo federal.

Bom, agora o governo é Temer…e depois Bolsonaro…governo dos bancos, das bolsas, dos ricos…

Pra quê Luz Para Todos?

Luz para Todos completa 15 anos atendendo 16 milhões de pessoas https://t.co/ON8TQ5FD4W — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) 12 de novembro de 2018

J R Braña B.

