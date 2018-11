Governador do Maranhão reforça liberdade de professores em sala de aula

# professores maranhão

O melhor governador do Brasil, Flávio Dino (do PCdoB), baixa decreto assegurando ainda mais a liberdade de cátedra dos professores da rede estadual do Maranhão…

Editei agora Decreto garantindo Escolas com Liberdade e Sem Censura no Maranhão, nos termos do artigo 206 da Constituição Federal. Falar em “Escola Sem Partido” tem servido para encobrir propósitos autoritários incompatíveis com a nossa Constituição e com uma educação digna. pic.twitter.com/iBzTknvk67 — Flávio Dino (@FlavioDino) 12 de novembro de 2018

Em tempo: o Maranhão paga o melhor piso inicial de um professor no Brasil: R$ 5,4 mil.

