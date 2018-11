Bancada federal: 6 milhões para segurança pública

# segurança petecão recursos

Mais uma importante liberação de recursos federais para o Estado do Acre. O coordenador da Bancada Federal, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), anunciou o pagamento de mais de R$ 6 milhões (R$ 6.340.800,00) em benefício da Secretaria de Segurança Pública do Acre – SESP. A verba será investida na aquisição de 45 viaturas e 126 motos para reforçar as operações das forças policiais.

Nos próximos dias, informa Petecão, está previsto o deposito de mais R$ 4,8 milhões para a aquisição de munições, fardamentos para a Polícia Militar e vestuário de combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros.

Os recursos fazem parte da emenda da bancada viabilizada, em 2017, junto ao Ministério da Justiça e totalizam R$ 39,3 milhões para a Segurança Pública do Estado Acre.

Petecão lamenta que atrasos no processo licitatório por parte do Governo Estadual estejam impedindo o pagamento integral da emenda. Dos R$ 39,3 milhões conquistados pela bancada, apenas R$ 12 milhões foram licitados pelo Governo Estadual, conforme levantamento do Ministério da Justiça.

“Desde fevereiro venho alertando ao Governo Estadual para a importância de se agilizar o processo de licitação. Esperávamos que os valores fossem pagos ainda antes das eleições deste ano, o que não ocorreu. Infelizmente, as licitações ainda continuam atrasadas, mesmo com o fim do processo eleitoral”, disse Petecão.

