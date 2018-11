Cuba sai do Mais Médicos por condições impostas pelo futuro governo Bolsonaro

# mais médicos cuba

Cuba se retira do Mais Médicos devido condições políticas impostas (descriminação ideológica, na verdade) pelo Brasil do futuro governo de extrema-direita.

Programa Mais Médicos levou assistência médica para locais onde brasileiros nunca tinham visto um médico na vida.

A informação é da DW, canal público de internet, tv e rádio da Alemanha:

O governo de Cuba comunicou nesta quarta-feira (14/11) que vai se retirar do programa Mais Médicos devido a declarações “ameaçadoras e depreciativas” do presidente eleito Jair Bolsonaro, que anunciou modificações “inaceitáveis” no projeto.

“Diante dessa realidade lamentável, o Ministério da Saúde Pública de Cuba tomou a decisão de não continuar participando do programa ‘Mais Médicos’, anunciou o ministério cubano, que comunicou ter informado o governo brasileiro. A decisão significa que os milhares de médicos cubanos que trabalham no Brasil dentro do programa deverão retornar à ilha.

Bolsonaro questionou a formação dos especialistas cubanos, condicionou sua permanência no programa à revalidação do diploma e impôs como único caminho a contratação individual, argumentou o governo cubano.

“O povo brasileiro, que fez do Programa Mais Médicos uma conquista social, que confiou desde o primeiro momento nos médicos cubanos, aprecia suas virtudes e agradece o respeito, sensibilidade e profissionalismo com que foi atendido, vai compreender sobre quem cai a responsabilidade de que nossos médicos não podem continuar prestando seu apoio solidário no país”, afirmou o Ministério da Saúde Pública de Cuba.

Cuba se retira do Programa Mais Médicos e diz que condições impostas pelo futuro governo Bolsonaro são inaceitáveis. pic.twitter.com/TUtgkgiSCe — DW Brasil (@dw_brasil) 14 de novembro de 2018

