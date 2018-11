Primeira ajuda de Bolsonaro ao Acre: 100 médicos cubanos vão embora

# mais médicos acre

Agora o nome do programa de Bolsonaro é Menos Médicos!

Mais uma medida do presidente que nem assumiu, mas já está piorando ainda mais o Brasil.

Acre perderá mais de 100 profissionais…a informação está aí embaixo no TT do governador:

Nós do Acre, perderemos 104 médicos cubanos, por esse encerramento do mais médicos.

Profissionais que atuam com toda dignidade com os mais humildes. pic.twitter.com/Z5t0U96FSu

— Tião Viana (@tiao_viana) 14 de novembro de 2018