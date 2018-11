Petecão: ‘Mais 4 milhões para Bombeiros, PM e delegacias’

# petecão segurança recursos

Mais uma parcela da emenda de bancada que destina recursos para investimento na Segurança Pública do Acre foi liberada, informou o coordenador da Bancada, senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Desta vez, a verba será investida na aquisição três ambulâncias para o Corpo de Bombeiros, 282 microcomputadores e equipamentos de informática que vão equipar o batalhão da Policia Militar e delegacias de polícia do estado, além de 80 kits de equipamentos de proteção individual (EPI) para utilização dos Policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas). 11 mil cartuchos de munição .40 e .556. também serão adquiridas com o recurso.

Recentemente, o senador Sérgio Petecão anunciou o pagamento de R$ 6 milhões para aquisição de outros de veículos e motocicletas para as forças de segurança do Acre.

Os recursos fazem parte da emenda da bancada viabilizada em 2017, junto ao Ministério da Justiça, e totalizam R$ 39,3 milhões para a Segurança Pública do Estado Acre.

“Aos poucos, a Bancada está conseguindo liberar os recursos que destinamos à Segurança Pública. Esperamos que nos próximos dias tenhamos outras liberações de verbas. As forças policiais de nosso Estado precisam estar bem equipadas para aumentar a eficiência no combater a criminalidade e dar uma resposta à população”, afirma Petecão.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui