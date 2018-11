‘Fechar fronteira’ do Acre? E os tratados internacionais?

# acre fronteira

O governador eleito GladsonC em reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro falou em ‘fechar fronteira’ do Acre.

Roraima, que vive uma situação mais grave, com centenas de venezolanos entrando no país em busca de uma vida melhor, não conseguiu fechar a sua fronteira.

O STF barrou com uma canetada da ministra Rosa Weber.

A Constituição não permite e fere tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

É básico saber.

Quero entender que GladsonC se referiu em ‘fechar’ pensando em fortalecer a vigilância, já que as fronteiras do Acre são completamente abertas e o sindicato do tráfico toma de conta…isso, sim: fiscalizar as fronteiras com investimentos, pessoal e tecnologia! Fechar, não!

E mais: uma decisão de fechar a fronteira teria que partir do presidente da república e, claro, não é o caso do Acre para esse extremo…

Para constar: a direita gosta sempre das soluções ‘mais fáceis’…que entende como ‘mais fácil’…é do DNA!

GladsonC e seu futuro governo no Acre precisam ter um plano de segurança para as fronteiras e exigir do governo federal que ajude a efetivá-lo.

O Acre já ficou mais de um século de costas (cego politicamente e economicamente) para os nossos vizinhos…

Chega, né?!

J R Braña B.

