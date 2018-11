Médica cubana: ‘Me senti amada pelo povo brasileiro e sentirei saudade’ (assista)

# mais médicos

Representante cubano

“Nós ratificamos a decisão do nosso Ministério de Saúde devido às manifestações servis (de um lacaio) ao império do novo presidente eleito do Brasil, que não tem conhecimento nem preparação para ser presidente e não o interessa a saúde do povo brasileiro.”

Diz Mais o representante cubano:

“…nós entregamos ao Brasil o melhor de nós…o que aprendemos com o nosso grande professor médico (Che) que nos ensinou.

Fala de médica cubana

Você se sentiu querida (amada) pelo povo brasileiro que atendestes?

-Sim…Me senti amada, muito amada…a meu modo vou sentir falta…mas estou feliz com minha volta a Cuba.

“Nós ratificamos a decisão do nosso Ministério de Saúde devido às manifestações servis ao império do novo presidente eleito do Brasil, que não tem conhecimento nem preparação para ser presidente e não o interessa a saúde do povo brasileiro.” pic.twitter.com/OYmkldY9rJ — UJS (@UJSBRASIL) 16 de novembro de 2018

