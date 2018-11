Nota Oficial: jovem morto por asfixia no Centro Socioeducativo da capital

# nota oficial

Nota Oficial do governo do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e do Instituto Socioeducativo (ISE), lamenta o falecimento do adolescente de 18 anos, Arlesson Freitas e Souza, ocorrido às 19h deste sábado, 17, no Centro Socioeducativo Acre, asfixiado e espancado por colegas de alojamento. Ao tomar conhecimento do fato, a pedido do ISE, a Polícia Civil enviou uma equipe de peritos para os procedimentos legais. Imediatamente, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) e instaurado inquérito policial para apurar responsabilidades e punir aqueles que cometeram o crime. Paralelo à rigorosa apuração policial, um procedimento interno foi instaurado, com o acompanhamento da Corregedoria do ISE, a fim de averiguar todas as circunstâncias e dar os encaminhamentos jurídicos de praxe. Por fim, nos solidarizamos a família e ressaltamos que todas as medidas adotadas buscam que a verdade seja trazida à luz, garantindo que a sociedade seja esclarecida.

Rafael Almeida de Sousa

Diretor-presidente do ISE

Del. Carlos Flávio Gomes Portela Richard

Secretário de Estado de Polícia Civil e Segurança Pública