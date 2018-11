Petecão avalia eleição: ‘Para nós foi muito positiva…Deu tudo certo’

# petecão avaliação

Petecão faz avaliação positiva sobre a eleição no Acre

Com mais de 240 mil votos, o equivalente a 30,71% dos válidos de todo o estado do Acre, Sérgio Petecão (PSD) foi reeleito para o Senado Federal nas eleições de 2018. Com renovação expressiva nas cadeiras do Acre no Congresso Nacional, o resultado de Petecão nas urnas mostraram que a conduta do senador tem agradado os acreanos.

Maior votação em todos os municípios do Acre, Sérgio Petecão acredita que a sua trajetória na política é um dos fatores que o levou à reeleição. “Um trabalho de quase 30 anos de vida pública e graças a Deus, deu tudo certo. Consegui ser o mais votado no estado todo”, diz.

Perguntado como analisa os resultados eleitorais, com a vitória maciça da chapa encabeçada por Gladson Cameli (PP), Petecão se resume em dizer que “as eleições lá no Acre para nós foram muito positivas”, avalia. O bom resultado da chapa que elegeu Gladson Cameli e Sérgio Petecão e Márcio Bittar (MDB), quebrou uma hegemonia de 20 anos do PT no estado do Acre, em que toda eleição elegia um petista para o governo estadual e para o Senado Federal.

Nesse pleito, Petecão fez modificações na sua equipe de suplentes. O motivo na mudança de estrutura, se acordo com o senador, foi com o objetivo de “acomodar novas lideranças partidárias, e assim, fazer outros encaminhamentos”, informou.

Sobre o novo governo, o senador avalia que o momento é de analisar as políticas públicas a serem adotadas em prol do Brasil. “Estamos diante de um novo governo. Agora, vamos ver como ele vai se comportar para que possamos trabalhar juntos e ajudar o Brasil e especialmente o Acre”, ressalta Sérgio Petecão.

