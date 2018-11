Greve na saúde do Juruá (quando a direita autêntica é bem vinda)

# greve saúde acre

Servidores da Saúde paralisam 60% das atividades do Hospital do Juruá

Do Sintesac

Os servidores técnicos e administrativos do Hospital Regional do Juruá, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), estão com 60% de suas atividades paralisadas desde o

domingo (18). Além da categoria, os enfermeiros da unidade hospitalar também aderiram à paralisação. A greve é por tempo indeterminado, informou o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

Em tempo: os sindicatos de trabalhadores do Acre estão mortos…! Nos últimos anos (última década e meia) os sindicatos sumiram do movimento…deixaram seus associados à deriva (luta salarial e de consciência)…não é à toa a realidade de hoje aqui no Acre (e no Brasil).

Em tempo 2: também quando todas as lideranças sindicais priorizam fazer parte do establishment acontece o que aconteceu…a conta do prejuízo se acumula, mas um dia chega…chegou!…

Em tempo 3: servidores da saúde, por exemplo, estão desesperados com a realidade de seus salários de miséria, agora sem as tais gratificações criminosamente nunca incorporadas aos vencimentos…(como fez e faz falta a luta sindical organizada e comprometida independente do governo de plantão que o Acre um dia já teve….talvez com um governo de direita autêntico a partir de janeiro reapareça esse tipo de sindicato…ou seja, a direita pode ajudar os sindicatos voltarem a ser o que já foram).

Em tempo 4: contraditoriamente, a direita autêntica cumprirá um papel importante à organização dos servidores e trabalhadores em geral no Acre (idem no Brasil)…Vivendo e aprendendo!

J R Braña B.

