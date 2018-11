Cai índice de homicídios em NOV no Acre: problema não é a polícia

# homicídios acre

Taxa de homicídios cai 65% nos 20 primeiros dias de novembro

Segundo o setor de Análise Criminal do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), o Acre registrou 23 homicídios a menos na comparação dos 20 dias de novembro com o mesmo período do ano passado. Ao todo, o indicador reduziu 65,71% na somatória dos 22 municípios. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 20.

Em 2017, de 1º janeiro a 20 de novembro, foram registrados 445 assassinatos. Já no mesmo período deste ano, o quantitativo total de casos caiu para 359, uma redução de 19,33%.

Já na capital Rio Branco, foram 75 casos a menos, quando comparados os períodos de 1º janeiro a 20 de novembro de 2017 e 2018, resultando em um decréscimo de 26,79% nos homicídios em Rio Branco.

Em tempo: como se vê, o problema está localizado bem distante da polícia, que responde sempre que exigida…Porém, a polícia mais remedeia do que previne, é básico saber isso…. – J R Braña B.

